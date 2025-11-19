Se prorrogó el llamado a licitación para construir el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Notti

Se invertirán más de $27.000 millones en un edificio de más de 12.700 m² que concentrará servicios
ambulatorios e incorporará aisladores sísmicos de base, una tecnología pionera en hospitales
públicos del país.
El Gobierno de Mendoza postergó la licitación para construir el nuevo Centro Ambulatorio del
Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, una obra clave dentro del plan integral de modernización del
hospital de referencia regional, para el lunes 1 de diciembre, a las 10. en Salón Patricias del 4º
piso de la Casa de Gobierno.
La prórroga responde a un pedido de las empresas para contar con más tiempo en el análisis
técnico y económico de sus propuestas. La medida apunta a ampliar la participación de oferentes y
asegurar un proceso licitatorio más transparente y competitivo.
El proyecto contempla una inversión oficial de $27.237 millones y un plazo de ejecución de 540 días
seguidos.
Una de las diferencias más destacadas será la implementación de aisladores sísmicos de base, una tecnología de vanguardia aplicada por primera vez en un hospital público de la Argentina. Estos dispositivos desacoplan el movimiento del suelo de la estructura del edificio, reduciendo drásticamente el impacto de un sismo y asegurando la operatividad plena del hospital aún después de un terremoto severo.
Un edificio moderno y sustentable
El nuevo edificio, diseñado por la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno y el
Ministerio de Salud, se construirá en un terreno anexo al actual hospital, entre avenida Bandera de
los Andes y lateral del Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. Contará con cuatro niveles –
subsuelo, planta baja y dos pisos superiores- y superficie total de 12.725 m².
El diseño arquitectónico fue desarrollado con criterios de eficiencia energética y sustentabilidad.
Incluirá parasoles, terrazas preparadas para paneles fotovoltaicos, calefones solares y sistemas de
climatización VRF de bajo consumo.
Un plan integral para el futuro del Notti
La construcción del Centro Ambulatorio se enmarca en el plan maestro de modernización del
Hospital Notti, que incluye una serie de obras complementarias ya en ejecución: la refacción del área
de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos y la creación de un nuevo módulo de
consultorios externos, además de los avances en la obra de cirugía cardiovascular, que incorporará
una sala para angiógrafo y nuevas camas de terapia intensiva.
Estas intervenciones permitirán ampliar la capacidad de atención del hospital, mejorar su
infraestructura crítica y consolidar al Notti como referente regional en salud infantil de alta
complejidad.