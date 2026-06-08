Frente a la llegada del frío, Capital abre dos refugios para asistir a personas en situación de calle

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó que el próximo lunes quedarán completamente operativos los albergues de invierno destinados a brindar resguardo habitacional y alimentario. El intendente Ulpiano Suarez detalló el esquema de contención que coordinará el municipio junto a diversas instituciones.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dispuso la apertura de dos refugios nocturnos destinados de forma exclusiva a la atención de personas en situación de vulnerabilidad social y habitacional extrema. La iniciativa responde a la activación del plan de contingencia invernal ante el notable descenso de la temperatura en la provincia, buscando garantizar que quienes duermen en la vía pública cuenten con un espacio seguro y climatizado durante los meses más complejos del año.

El intendente capitalino, Ulpiano Suarez, brindó precisiones sobre el funcionamiento de estos albergues estacionales. Según detalló el jefe comunal, los dispositivos comenzarán a recibir de forma efectiva a los concurrentes a partir del próximo lunes, brindando prestaciones esenciales que van más allá del alojamiento técnico:

Infraestructura acondicionada : los predios seleccionados han sido equipados con camas, baños dotados de duchas con agua caliente y espacios comunes de comedor.

: los predios seleccionados han sido equipados con camas, baños dotados de duchas con agua caliente y espacios comunes de comedor. Prestaciones básicas y alimentarias : los asistentes dispondrán todas las noches de cena y, en horas de la mañana previa al egreso, recibirán el correspondiente desayuno.

: los asistentes dispondrán todas las noches de cena y, en horas de la mañana previa al egreso, recibirán el correspondiente desayuno. Abordaje integral: los equipos interdisciplinarios del área de Acción Social de la comuna realizarán un seguimiento de cada caso, ofreciendo asistencia social, orientación laboral y monitoreo de salud primaria.

Para la puesta en marcha de estas plazas de albergue, la comuna coordinó esfuerzos institucionales con el Arzobispado de Mendoza y organizaciones del sector privado. Esta articulación público-privada permite robustecer la red de contención en el Gran Mendoza, complementando los operativos permanentes y las camas que el Gobierno provincial mantiene activas durante todo el año para asistir a las poblaciones de alta vulnerabilidad.