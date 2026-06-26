San Carlos recibe la cuarta fecha del campeonato de Categorías Tradicionales

El próximo domingo 28 de junio, el Autódromo Roberto Sambataro será el escenario de la cuarta fecha del campeonato de Categorías Tradicionales, una de las competencias más importantes y convocantes del automovilismo mendocino.

La jornada reunirá a pilotos y equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes volverán a competir en un circuito que promete emociones, velocidad y un gran marco de público.

Las actividades comenzarán a partir de las 8 de la mañana, mientras que las carreras darán inicio a las 10:30. Se espera una intensa programación deportiva que podrá disfrutarse durante toda la jornada.

Desde la Municipalidad de San Carlos informaron que acompañarán la organización del evento para garantizar que tanto vecinos como visitantes puedan vivir una experiencia segura y ordenada en uno de los principales escenarios del deporte motor de la región.

En cuanto a las entradas, el valor general será de $8.000, mientras que los niños de hasta 10 años ingresarán de manera gratuita.