San Carlos entregará nuevas viviendas y decenas de familias cumplirán el sueño de la casa propia

El intendente Alejandro Morillas encabezará este jueves la entrega de viviendas en el barrio La Superiora III. El acto marcará un nuevo avance en materia habitacional para el departamento y permitirá que numerosas familias accedan finalmente a su hogar propio.

La Municipalidad de San Carlos confirmó que este jueves se realizará la entrega de viviendas correspondientes al barrio La Superiora III, una obra esperada por las familias adjudicatarias que se encuentra próxima a concretarse.

La actividad será encabezada por el intendente Alejandro Morillas y contará con la participación de autoridades municipales, provinciales, vecinos y beneficiarios que recibirán las llaves de sus nuevos hogares.

La entrega forma parte de las políticas habitacionales que se vienen desarrollando en el departamento con el objetivo de brindar soluciones concretas al déficit de vivienda y mejorar la calidad de vida de las familias sancarlinas.

Desde el municipio destacaron que cada nueva vivienda representa no solo una mejora habitacional, sino también una oportunidad para fortalecer el arraigo, el desarrollo familiar y el crecimiento de la comunidad.

Si bien aún no se difundieron todos los detalles sobre la cantidad de viviendas que serán entregadas ni el cronograma completo de la ceremonia, se espera que el acto reúna a una importante cantidad de vecinos y autoridades.

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La concreción del barrio La Superiora III constituye uno de los proyectos habitacionales más importantes desarrollados recientemente en San Carlos y forma parte de una serie de iniciativas destinadas a ampliar el acceso a la vivienda en el departamento.

Lo que se sabe hasta el momento

La entrega se realizará este jueves.

Será encabezada por el intendente Alejandro Morillas.

Corresponde al barrio La Superiora III.

Participarán familias adjudicatarias y autoridades.

Forma parte de las políticas habitacionales del departamento.

NOTA EN DESARROLLO. Se ampliará con más información, detalles del acto y testimonios de los beneficiarios una vez concluida la entrega de viviendas.