Provincia

Salud pidió fortalecer la vigilancia por casos de sarampión

noviembre 26, 2025

Fue luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirme cuatro casos de sarampión de personas que viajaron desde Bolivia a Uruguay a través de Argentina.

El Ministerio de Salud y Deportes de la provincia pidió reforzar los controles, revisar esquemas de vacunación y prestar atención a cualquier síntoma relacionado con la enfermedad del sarampión. Sin embargo, llevaron tranquilidad a la población e indicaron que aún no se detectaron casos en la provincia.

Al respecto, la directora de Epidemiología Andrea Falaschi señaló: “El 20 de noviembre se detecta de acuerdo al Centro de Enlace, un alerta porque aparecen viajeros, tres adultos y un niño, que viajaron desde Bolivia a Uruguay a través de Argentina. Entonces el Ministerio de Salud emite este alerta y no se sabe la cantidad de pasajeros que han estado expuestos”.

“El detalle de las empresas por las que viajaron es el siguiente: Un grupo parte en Autobuses Quirquincho SRL con Origen en Santa Cruz de la Sierra el 13 de noviembre y llega el 15 de noviembre a Retiro. Otras personas salen de Salta en Balut Hermanos SA, el 14 de noviembre y llegan a Retiro, el 15 de noviembre. De allí, se juntan y salen todos de Retiro en la empresa San José SRL el 15 de noviembre a las 21.40 con destino Federación, Uruguay, donde arriban el 16 de noviembre”, agregó Falaschi.

Por último, la directora de Epidemiología recomendó: “Las personas que hayan estado en esos transportes y tengan algún síntoma deben consultar en forma urgente con un profesional de la salud usando un barbijo”.

Características, síntomas y cómo protegerse

El sarampión es una enfermedad exantemática producida por un virus que es altamente contagioso y se libera por las gotas a través de la nariz o garganta de las personas infectadas, además puede permanecer en el aire y en la superficie siendo contagioso por más de dos horas en el aire.

Las manifestaciones clínicas son fiebre alta, manchas rojas en la piel, conjuntivitis, secreción nasal y tos. También, puede presentar complicaciones respiratorias como neumonía o afectaciones del sistema nervioso central como meningoencefalitis, sobre todo en menores de 5 años. El diagnóstico del sarampión se hace a través de la sangre, el hisopado nasofaríngeo y de la orina.

Tanto adultos como niños, necesitan dos dosis de la vacuna del sarampión para estar protegidos, a los 12 meses y a los cinco años se coloca el refuerzo. Todas las personas que nacieron antes de 1965 estuvieron expuestas al virus y se consideran inmunes.