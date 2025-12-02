Rus: “Este año sumamos un sesenta por ciento más de nuevos policías que en 2024”

Durante el acto, el director del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Alberto Rivero, destacó el rol estratégico que la institución cumple desde hace veintisiete años en la formación de la policía y del sistema penitenciario. Subrayó que el IUSP se consolidó como órgano rector de la capacitación del capital humano de la seguridad en Mendoza, gracias al modelo de gestión universitario desarrollado junto a la UNCuyo, “libre de improvisaciones y con fundamento científico”.

Rivero señaló que solo entre el quince y el veinte por ciento de los postulantes alcanza el perfil requerido para iniciar la formación, lo que refleja la exigencia académica y profesional que caracteriza al IUSP. También reconoció el esfuerzo de los efectivos que cursan los últimos años de la Licenciatura mientras cumplen funciones operativas, y destacó el trabajo de docentes, instructores y personal de apoyo.

Una beca que respalda la vocación

Desde noviembre de 2024, el Ministerio de Seguridad y Justicia otorga una beca universal —que en 2025 ascendió a trescientos cincuenta mil pesos— destinada a aspirantes policiales y penitenciarios. Su objetivo es garantizar igualdad de oportunidades y aliviar los costos de la formación, cubriendo gastos esenciales como transporte, materiales de estudio, refrigerios y fotocopias.

Una institución creada para profesionalizar la seguridad

El IUSP fue creado el 1 de diciembre de 1998 mediante el Decreto 2249/1998, firmado conjuntamente con la Universidad Nacional de Cuyo, dando origen a la Fundación Instituto Universitario de Seguridad Pública.

El proceso se consolidó el 1 de abril de 1999, cuando comenzó el ciclo lectivo de la Licenciatura en Seguridad Pública, con orientación policial o penitenciaria y una duración de cuatro años.

Desde entonces, el IUSP se configura como el espacio institucional donde el Estado estructura, profesionaliza y proyecta la formación de quienes integrarán las fuerzas de seguridad de la provincia.