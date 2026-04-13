Paro universitario en todo el país por seis días: qué reclaman los docentes y cómo impacta en Mendoza

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo con el inicio de un paro de seis días en todas las universidades del país (desde el 13 hasta el 18 de abril). La medida, impulsada por CONADU Histórica, responde a un reclamo por recomposición salarial del 50% y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (ya avalada por la Justicia pero aún sin implementación).

El trasfondo judicial resulta central en la escalada del conflicto. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la obligación del Ejecutivo de aplicar la ley (incluyendo salarios y becas), tras rechazar una apelación oficial. A esto se suma otro fallo reciente que suspendió la declaración de la educación como servicio esencial (lo que buscaba limitar el alcance de las medidas de fuerza).

El fallo está. Falta que lo cumplan.

El gobierno no aplica la Ley de Financiamiento Universitario desfinancia las universidades y precariza nuestros salarios.

13 al 28 de abril: Paro y acciones en todo el país.#UniversidadPúblicasiempre#SalariosDignos#CONADUHistórica pic.twitter.com/y8rF5scMjZ April 9, 2026

En el plano económico, los gremios advierten una situación crítica. Sostienen que los salarios docentes perdieron cerca de un 30% de su poder adquisitivo desde fines de 2023, con sueldos que en muchos casos quedan por debajo de la línea de pobreza (incluso en cargos con mayor antigüedad o dedicación). La oferta oficial de aumento del 12,3% en cuotas fue rechazada por considerarse insuficiente.

En Mendoza, el impacto será directo y total. Las facultades y colegios de la Universidad Nacional de Cuyo no tendrán actividad durante toda la semana (con adhesión plena de los gremios locales), lo que afectará a miles de estudiantes. Desde FADIUNC y Siduncu remarcaron que los incrementos otorgados hasta ahora quedaron por detrás de la inflación.

El escenario no parece encaminarse a una resolución inmediata. Los gremios ya definieron una nueva etapa de paro para fines de abril (del 27 al 2 de mayo) y analizan convocar a otra Marcha Federal Universitaria. Advierten que, si no hay respuestas concretas en los próximos días, el conflicto podría profundizarse durante mayo.