Multas millonarias en San Rafael por irregularidades en contrataciones públicas

El Tribunal de Cuentas de Mendoza aplicó multas millonarias a funcionarios y responsables administrativos del departamento de San Rafael, tras detectar irregularidades en contrataciones públicas.

Las observaciones surgieron de auditorías que analizaron distintos procesos administrativos, donde se identificaron incumplimientos en la normativa vigente.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran fallas en los procedimientos de contratación, lo que podría haber afectado la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.

Las sanciones económicas buscan no solo castigar las faltas, sino también generar un precedente que refuerce los controles en la administración pública.

El caso pone el foco en la importancia de garantizar procesos claros y ajustados a la ley, especialmente en el manejo de fondos estatales.