Mercedes Rus tras la captura en Tunuyán: «la fuerza policial y penitenciaria está de luto»

La ministra de seguridad Mercedes Rus se refirió a la captura de Víctor Bravo Morón tras la fuga de la Alcaidía de Tunuyán durante la jornada de ayer.

«Se implementó un operativo cerrojo con intervención de varias unidades, independientemente de la Policía de Tunuyán que ha trabajado fuerte este hecho, también tuvimos el apoyo de helicópteros, de drones que son muy importantes para esta zona por la extensión», comentó.

Además, aseguró que se sigue trabajando para la recaptura del segundo delincuente. «Hay investigaciones en curso, se sigue trabajando en distintos puntos para dar con la captura del otro sujeto».

Bravo Morón cayó en la mañana de este viernes, y en ese sentido señaló, «celebramos la noticia de que fue recapturado este detenido que además para nosotros era muy importante, por la violencia y porque además este sujeto fue el autor de un robo acá en Tunuyán, un robo que nosotros seguíamos».

En ese marco también recordó a Pablo Rivero, Jefe de la Alcaidía, quien perdió la vida en medio de este suceso tras sufrir una descompensación. «Toda la fuerza policial y la fuerza penitenciaria estamos de luto por Pablo Rivero que ayer perdió la vida en el marco de esto y el estrés que generó toda esta situación».

Sobre el proceder con Bravo aseguró que «están preparando su ingreso en San Felipe. Este sujeto será caratulado de alto perfil. Una vez que termine la investigación, podremos dar un informe claro de cómo fue el escape de estos dos sujetos», cerró.