¿La T y la M en Tunuyán?

En la previa de la Semana Estudiantil 2025 en Tunuyán, el municipio realizó la publicación de un vídeo dando algunas pistas de quién será la banda elegida para este año.

En el mismo, se puede ver una charla cotidiana entre estudiantes, donde la pregunta es: -¿Quien viene para la S.E? Allí aparece el intendente, Emir Andraos y advierte que aún no lo develarán.

De fondo suena «La T y la M», lo que hace presumir que será la banda encargada del gran show el próximo mes de septiembre en Tunuyán.

Mira el vídeo: https://www.facebook.com/share/r/1VgUH1EXMG/