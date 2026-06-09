La Scaloneta cierra su preparación con un amistoso ante Islandia

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su tramo final y la Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso amistoso antes del debut oficial.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Islandia desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos.

El encuentro servirá como la última prueba para ajustar detalles de cara al estreno mundialista frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio. Tras la victoria por 2 a 0 sobre Honduras, el cuerpo técnico buscará darle minutos a la base del equipo que tiene en mente para el debut.

Entre las novedades más importantes aparece la posible presencia de Lionel Messi desde el arranque. El capitán dejó atrás una molestia muscular y podría sumar rodaje junto a nombres clave como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Del otro lado estará Islandia, que viene de caer por la mínima diferencia ante Japón en su anterior presentación. El conjunto nórdico intentará volver a complicar a Argentina, tal como ocurrió en el recordado empate durante el Mundial de Rusia 2018.

Probable formación de Argentina

Gerónimo Rulli

Nicolás Capaldo o Agustín Giay

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Datos del partido