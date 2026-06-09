Una jubilada perdió sus ahorros en dólares ye euros tras caer en una estafa

Una mujer de 77 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en San Rafael.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde dos mujeres lograron engañarla y apoderarse de una importante suma de dinero que guardaba en dólares y euros.

Según la denuncia realizada por la víctima, las sospechosas se acercaron con una historia relacionada con un supuesto premio millonario de lotería. A partir de ese relato, consiguieron generar confianza y convencer a la jubilada para continuar la conversación.

De acuerdo con la investigación, las mujeres lograron ingresar al departamento de la damnificada y, una vez dentro, obtuvieron información sobre el lugar donde se encontraban sus ahorros.

Horas más tarde, la mujer advirtió el faltante del dinero y se presentó en la Comisaría 32 para radicar la denuncia correspondiente.

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía dispuso distintas medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a las autoras de la maniobra y esclarecer lo ocurrido.