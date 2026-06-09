El programa Tunuyán Verde busca alcanzar los 10.000 kilos de plástico reciclado

La Municipalidad de Tunuyán cerró una nueva edición del programa “Tunuyán Verde” con un importante balance ambiental y el desafío de alcanzar durante 2026 los 10.000 kilos de plástico recuperado a través de las acciones de reciclaje que involucran a escuelas, instituciones y empresas del departamento.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Ambiente junto al COINCE, Eco de los Andes y Distribuidora Gama, reconoció el compromiso de las comunidades educativas que participaron activamente en la recolección de residuos plásticos reciclables.

Durante el acto de cierre fueron distinguidas las escuelas Ejército de los Andes, Ignacio Álvarez y José Pedroni por el trabajo realizado en el marco del programa. Además, se destacó el compromiso de estudiantes, docentes y familias que colaboraron en la recuperación de más de 7.000 kilos de plástico PET durante la última etapa del proyecto.

El intendente resaltó la importancia de fortalecer los hábitos de reciclaje y recordó que una persona puede generar aproximadamente 25 kilos de plástico al año, por lo que consideró fundamental avanzar en políticas que promuevan la separación y recuperación de residuos.

Desde el inicio de “Tunuyán Verde”, el programa ya permitió recuperar más de 45 toneladas de plástico, consolidándose como una de las principales acciones ambientales del departamento. Ahora, el objetivo es redoblar esfuerzos y superar la marca de los 10.000 kilos recuperados durante el próximo año, ampliando la participación de la comunidad y fortaleciendo la conciencia ambiental en todo Tunuyán.