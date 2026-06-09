Murió un joven mendocino tras caer desde el techo de un frigorífico en Santa Fe

Un trabajador mendocino de 27 años falleció este lunes luego de sufrir una grave caída mientras realizaba tareas laborales en un frigorífico de la ciudad de Totoras.

El accidente ocurrió cuando una claraboya cedió repentinamente y provocó que el joven se precipitara desde una altura cercana a los diez metros.

El hecho se registró alrededor de las 16:55 y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia de la localidad. Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba trabajando sobre el techo de la planta cuando la estructura se rompió bajo sus pies, provocando la caída.

Tras recibir el alerta, personal de los Bomberos Voluntarios de Totoras acudió rápidamente al lugar para asistir al operario. Luego de ser inmovilizado, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial bajo un protocolo de máxima emergencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Pese al trabajo de los rescatistas y a los esfuerzos médicos realizados para estabilizarlo, el joven murió horas más tarde como consecuencia de los múltiples traumatismos ocasionados por el impacto.

Ahora, las autoridades competentes llevan adelante una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes para realizar trabajos en altura.