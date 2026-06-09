Córdoba: intensa búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida tras salir de la escuela

Las fuerzas de seguridad de Córdoba mantienen un amplio operativo para dar con el paradero de una adolescente de 15 años que desapareció el lunes al mediodía luego de salir de clases en la localidad de Colonia Caroya.

La joven, identificada como Luciana Aylén Barrios Alarcón, fue vista por última vez al finalizar la jornada escolar. Tras no regresar a su hogar, su familia realizó la denuncia y se activó de inmediato el protocolo de búsqueda.

El operativo cuenta con la participación de cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y unidades especiales, entre ellas personal del DUAR y miembros de la Federación de Bomberos. Además, se utilizan drones, perros rastreadores y un helicóptero, aunque las condiciones climáticas han dificultado algunas tareas aéreas.

La búsqueda es supervisada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y coordinada por el fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación.

Según informaron fuentes cercanas a la causa, el teléfono celular de la adolescente permanece apagado desde el momento de su desaparición. Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del establecimiento educativo para reconstruir sus últimos movimientos.

Los rastrillajes se desarrollan tanto en sectores urbanos de Colonia Caroya como en zonas rurales cercanas, incluyendo un área ubicada a unos siete kilómetros de la ciudad donde reside actualmente la familia de la joven.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier dato que pueda resultar útil sea informado de inmediato a la Policía o a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María.