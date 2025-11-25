La Policía Rural recuperó un cargamento de ajo que había sido robado

Los procedimientos se desarrollaron a través de patrullajes preventivos realizados en distintos puntos del departamento. En una de las intervenciones se capturó a un menor que circulaba en una motocicleta con numeración suprimida.

La Policía Rural concretó dos intervenciones durante patrullajes preventivos en Junín, que derivaron en la recuperación de un cargamento de ajo robado y en la aprehensión de un menor que circulaba en una motocicleta con numeración suprimida.

El primer procedimiento se desarrolló en Ruta 60, en el distrito Los Campamentos, donde el personal advirtió la circulación de un Fiat Duna que trasladaba 1.500 kilos de ajo dentro del habitáculo y el baúl. La rápida intervención permitió detener el vehículo y aprehender a sus ocupantes. Tras las verificaciones, se confirmó que la carga provenía de una finca ubicada sobre esa misma ruta. Por disposición de la Oficina Fiscal Rivadavia–Junín, se continuaron las actuaciones, mientras que Policía Vial labró las actas correspondientes por falta de licencia de conducir y seguro.

Más tarde, en la zona de la rotonda de Mundo Nuevo del mismo departamento, personal de la misma delegación observó a un individuo que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc. Cuando se intentó identificarlo, el sujeto abandonó el rodado y huyó a pie. Ante esta maniobra, la Policía Rural dispuso un operativo cerrojo con apoyo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), logrando la aprehensión del sospechoso en calle Santos Lugares y Carril Centro, tratándose de un menor de 17 años. En el lugar, los efectivos constataron que el rodado presentaba supresión de numeración de cuadro y motor.