Guaymallén: cruzó la calle, la atropelló una moto y murió

Una mujer de 62 años falleció en la noche del lunes, al ser atropellada por un motocicilista en Félix Suarez y Capilla de Nieve, Guaymallén. La víctima falleció en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Es la sexta víctima que muere en un accidente de tránsito entre el sábado y el lunes.

El siniestro fatal ocurrió antes de las 21, cuando la mujer identificada como Pastora Achata cruzó la calle frente a la plaza del barrio Nueva Esperanza, en sentido de este a oeste.

Según la reconstrucción policial a partir de los datos dados por el conductor de la moto, de 32 años, la mujer no vio el rodado.

Ambos quedaron en el pavimento debido al atropello e inconscientes. El motociclista fue trasladado al hospital Lagomaggiore por politraumatismos, mientras que la atropellada fue derivada al Central.

Un primer diagnóstico de la médica del Servicio de Emergencias Coordinado detalló que tenía politraumatismo moderado, según el parte policial. Pero horas después, las lesiones se agravaron y perdió la vida.

En tanto, con la novedad del fallecimiento la Justicia dispuso la custodia del motociclista y el secuestro del rodado, que minutos después del accidente había sido retirado del lugar por los familiares del conductor. Cuando arribó la Policía ya no estaba en el sitio del siniestro.

La Oficina Fiscal de jurisdicción dispuso que se busque la moto y se la traslade a la dependencia policial para que personal de Tránsito de la Municipalidad de Guaymallén realice las pericias correspondientes.

La alcoholemia al conductor dio negativo.