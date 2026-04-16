Volcó un camión que transportaba caballos en San Rafael y murió parte de la carga

El hecho ocurrió en la ruta 144, en la Cuesta de los Terneros. El conductor fue rescatado con vida tras quedar atrapado en la cabina.



Un fuerte siniestro vial se produjo este jueves por la mañana en San Rafael, cuando un camión que trasladaba caballos perdió el control, impactó contra un cerro y terminó volcando sobre la calzada.

El accidente tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 144, en el sector conocido como La Ventana, dentro de la Cuesta de los Terneros, donde se desplegó un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo de carga colisionó contra la ladera de la montaña y quedó volcado de costado, obstruyendo parte de la ruta. Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina.

El hecho fue alertado mediante un llamado al 911, lo que permitió la rápida intervención de efectivos policiales y dotaciones de Bomberos, quienes trabajaron en el lugar con herramientas especiales para liberar al chofer. Según se indicó, el hombre se encontraba consciente durante el operativo de rescate.

Una vez extraído, fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que le brindó atención médica en el lugar.

En tanto, la situación fue crítica para los animales transportados. Varios de los caballos quedaron atrapados entre la estructura del camión y, producto del violento impacto, algunos murieron en el lugar.