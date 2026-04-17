La institución de Tunuyán prohibió el ingreso con mochilas y reforzó la custodia policial. En paralelo, las familias denuncian falta de información oficial y aseguran que se enteraron del peligro por sus hijos.

La Escuela N° 4-173 «Prof. Amanda Fernández de Palermo» de Tunuyán se convirtió en el epicentro de una profunda preocupación este jueves. Tras el hallazgo de una amenaza de tiroteo escrita en un baño, la institución activó un riguroso protocolo de seguridad que cambia radicalmente la rutina de los alumnos, mientras los padres relatan las horas de angustia vividas por la falta de comunicación inicial.

El testimonio del miedo frente a la incertidumbre

Para muchas familias, la primera noticia no llegó por los canales oficiales, sino a través de los teléfonos celulares de los propios estudiantes. Un padre relató que fue su hija quien le advirtió sobre la presencia policial y el bloqueo de las salidas. «Como padre sentí un poco de miedo por todas las cosas que uno ve que pasan en otros lados», confesó, remarcando que en ese momento «nadie me llamó ni me dio información».

Esta sensación de desprotección llevó a que varios tutores decidieran no enviar a sus hijos a clases este viernes por prevención, hasta que la situación se normalice por completo.

Nuevas medidas estrictas y prohibición de mochilas

Ante la gravedad del hecho, la dirección escolar emitió un comunicado bajo el Memorándum 2026-22-GDEMZA, estableciendo normas de seguridad excepcionales que buscan llevar tranquilidad:

Sin mochilas en el aula A partir de ahora, y hasta nuevo aviso, los estudiantes solo podrán ingresar con carpeta y cartuchera . Esta medida busca facilitar la supervisión del entorno y evitar el ingreso de objetos peligrosos.

A partir de ahora, y hasta nuevo aviso, los estudiantes solo podrán ingresar con . Esta medida busca facilitar la supervisión del entorno y evitar el ingreso de objetos peligrosos. Control de pertenencias Se solicita a los padres supervisar activamente los dispositivos móviles y las mochilas antes de salir de casa, apelando a la «corresponsabilidad parental».

Se solicita a los padres supervisar activamente los dispositivos móviles y las mochilas antes de salir de casa, apelando a la «corresponsabilidad parental». Custodia y trazabilidad Se ha dado intervención a la fuerza policial de investigaciones y se realizan rondas permanentes de agentes educativos en todas las instalaciones.

El impacto de los «retos virales» en la comunidad

Uno de los puntos que mayor indignación generó entre los padres en las redes sociales es la posibilidad de que la amenaza sea parte de un desafío digital. «Me genera preocupación toda esta clase de cosas que generan las redes», manifestó el progenitor consultado. Desde la escuela, instaron a los padres a dialogar con los jóvenes sobre las graves consecuencias legales que tienen estas conductas de intimidación pública.

Contención psicológica para los alumnos

Reconociendo el clima de tensión, la escuela puso a disposición el Servicio de Orientación Escolar para brindar primeros auxilios psicológicos. El objetivo es contener a aquellos adolescentes que manifiesten miedo o ansiedad tras haber visto su escuela rodeada por patrulleros y personal de infantería.

La investigación judicial sigue abierta para identificar al autor del mensaje en el baño de varones, mientras la comunidad educativa de Tunuyán intenta recuperar la normalidad en un entorno que, por ahora, se mantiene bajo máxima vigilancia.