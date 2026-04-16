Investigan una amenaza de tiroteo en una escuela de Tunuyán

El mensaje fue encontrado en un baño del establecimiento. Activaron protocolos de seguridad y reforzaron medidas preventivas.

Una situación de preocupación se registró este jueves en la Escuela Normal Superior General Toribio de Luzuriaga, donde apareció una amenaza escrita en uno de los baños del nivel secundario.

Según se informó, el mensaje hacía referencia a un posible ataque previsto para el lunes 20 de abril. Tras el hallazgo, las autoridades del establecimiento activaron de inmediato los protocolos vigentes establecidos por la Dirección General de Escuelas y dieron intervención a organismos de seguridad.

De acuerdo al comunicado oficial emitido por la institución, se articuló trabajo con equipos técnicos y fuerzas policiales para evaluar la situación y avanzar en la investigación.

Entre las medidas adoptadas, se reforzaron los controles dentro del edificio escolar, se implementó un registro supervisado de ingresos y egresos en sectores comunes y se intensificaron las tareas de prevención.

Además, de manera provisoria, se dispuso que los estudiantes asistan únicamente con carpeta y cartuchera, evitando el ingreso de mochilas, con el objetivo de facilitar las tareas de control.

Desde la institución también informaron que el Servicio de Orientación Escolar se encuentra disponible para brindar contención a los alumnos que puedan verse afectados por la situación.

A través de canales internos, la escuela solicitó a las familias acompañar el proceso, leer el comunicado enviado y colaborar con las medidas dispuestas. Asimismo, remarcaron la importancia del uso responsable de redes sociales y advirtieron sobre las consecuencias legales de este tipo de amenazas.

En paralelo, se conoció que situaciones similares se han registrado en otros puntos del país en los últimos días.

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