Criar a un hijo ya cuesta más de $500.000 por mes en Argentina, según el Indec

Según datos oficiales, el gasto mensual supera el medio millón de pesos en bebés y alcanza cifras aún más altas en niños mayores.



El costo de la crianza en Argentina continúa en aumento y ya supera ampliamente el medio millón de pesos mensuales en los primeros años de vida. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su último relevamiento correspondiente a marzo.

De acuerdo al informe, la canasta de crianza para bebés de hasta un año alcanzó los $515.236. A medida que avanza la edad, los valores se incrementan: para niños de entre 1 y 3 años el costo se ubicó en $616.046, mientras que en el tramo de 4 a 5 años fue de $538.587.

El nivel más alto se registra en el grupo de 6 a 12 años, donde el gasto mensual llegó a $676.431, reflejando el fuerte impacto económico que implica sostener el desarrollo de niños en edad escolar.

La medición contempla dos componentes principales: por un lado, los bienes y servicios necesarios, como alimentación, vestimenta, salud, educación y transporte, y, por otro, el valor del tiempo destinado al cuidado, calculado en base a remuneraciones del trabajo doméstico.

Para estimar estos costos, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y suma la valorización de las tareas de cuidado, lo que permite dimensionar de manera más integral el gasto que afrontan las familias.

El dato se conoce en un contexto de inflación persistente. Según el mismo Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice de precios registró en marzo un aumento del 3,4%, acumulando un 9,4% en el primer trimestre del año.