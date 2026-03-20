Golpe al bolsillo en Mendoza: la nafta superó los $2.000 y el GNC pegó un salto del 9% en un solo día

En medio de la tensión global por el precio del petróleo, los combustibles volvieron a aumentar en Mendoza y marcaron un nuevo golpe al bolsillo en cuestión de horas (impulsado por el conflicto en Medio Oriente). La nafta registró su tercer incremento en la misma semana, mientras que el GNC tuvo una suba fuerte y repentina.

El dato más impactante es que los combustibles premium ya superaron la barrera de los $2.000 por litro, como ocurre con el Infinia Diesel, mientras que la nafta súper se acerca peligrosamente a ese umbral. Esta nueva actualización representa un aumento cercano al 1,8%, aunque en términos semanales el ajuste ya ronda el 8,5%.

En paralelo, el GNC aumentó $60 en un solo movimiento y alcanzó los $739 por metro cúbico (tras mantenerse sin cambios desde el inicio del conflicto internacional). El salto fue del 8,8%, una suba significativa que rompe con la dinámica habitual de ajustes más graduales.

La seguidilla de aumentos no tiene precedentes recientes: la nafta subió tres veces en la misma semana y acumula cinco incrementos en lo que va de marzo, lo que implica que hoy los mendocinos pagan mucho más que a principios de mes por cada litro (cuando apenas superaba los $1.700).

En este contexto, el GNC ya acumula cerca de un 40% de aumento interanual, ubicándose por encima de la inflación general (un dato que enciende alertas tanto en usuarios particulares como en quienes dependen del combustible para trabajar).