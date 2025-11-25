¡Feliz Cumpleaños Tunuyán!: un homenaje en imágenes

Tunuyán celebra este 25 de noviembre sus 145 años, y lo hace con un video que invita a mirar el departamento desde su esencia: su gente, sus paisajes y la identidad que lo distingue como corazón del Valle de Uco.

La producción recorre ríos, arroyos, montes, viñedos y los rincones más emblemáticos del departamento, mostrando la belleza natural que lo convierte en uno de los destinos más elegidos de Mendoza. Las imágenes, acompañadas por un texto profundo, ponen en palabras aquello que Tunuyán representa para quienes lo habitan.

“Feliz cumpleaños, Tunuyán”, inicia el mensaje que acompaña el video. “Crecemos. En cada arroyo donde la historia empieza a fluir. En cada paso de nuestra gente que marca el camino y deja huella. En cada sueño que se anima y en cada idea que llega a ser proyecto.”

El texto continúa resaltando el espíritu de progreso y unión que caracteriza a la comunidad tunuyanina:

“Crecemos en la igualdad de oportunidades, en la voluntad que se hace acción y en quienes nos inspiran a mirar hacia adelante.”

Además, se reivindica la relación profunda entre Tunuyán y su entorno natural, un vínculo que define su identidad:

“Crecemos en el compromiso con nuestra tierra: en cada árbol, cada aire puro, cada gesto que nos une a este lugar.”

“Crecemos hace 145 años. Porque Tunuyán es más que un lugar en el mapa: es tradición, es río, es abrazo. Tunuyán, Ciudad del Agua».