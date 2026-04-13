La Justicia Federal dio marcha atrás con las medidas cautelares que limitaban los aumentos. Ahora, miles de mendocinos deberán afrontar las cuotas plenas y los saldos acumulados desde el inicio del conflicto.

Lo que comenzó como un alivio temporal para los suscriptores de planes de ahorro en Mendoza se ha transformado en una pesadilla financiera este lunes 13 de abril de 2026. Un nuevo fallo judicial revocó la protección que frenaba los aumentos, obligando a unos 30.000 ahorristas a pagar las cuotas con sus valores reales y a saldar las deudas generadas por las medidas cautelares previas.

El fin de las cuotas «congeladas»

Durante meses, una medida cautelar permitió que miles de mendocinos pagaran sus cuotas con un tope basado en la inflación o en porcentajes fijos, evitando los saltos bruscos impuestos por las automotrices. Sin embargo, este último fallo considera que los contratos deben cumplirse según sus términos originales.

¿Qué implica este fallo para los ahorristas?

Ajuste inmediato: Las próximas cuotas llegarán con el valor pleno determinado por las administradoras de los planes.

Las próximas cuotas llegarán con el valor pleno determinado por las administradoras de los planes. Deuda acumulada: Los ahorristas deberán pagar la diferencia entre lo que abonaron bajo la cautelar y el valor real que debían pagar en ese momento.

Los ahorristas deberán pagar la diferencia entre lo que abonaron bajo la cautelar y el valor real que debían pagar en ese momento. Riesgo de ejecución: El fallo habilita a las empresas a iniciar procesos de ejecución prendaria en caso de incumplimiento de estos nuevos saldos.

La angustia de los suscriptores en Mendoza

La noticia ha generado un clima de desesperación entre las familias mendocinas. Muchos ahorristas aseguran que, con el valor actual de los vehículos, la cuota mensual supera el 50% de sus ingresos, volviéndose impagable.

«Es una trampa. Nos dijeron que la justicia nos protegía y ahora nos encontramos con una deuda millonaria de un día para el otro», expresó uno de los referentes del grupo de ahorristas afectados este lunes.

¿Se puede apelar?

Si bien los abogados que representan a los consumidores ya preparan nuevas presentaciones, el panorama es complejo. La justicia argumenta que mantener las cautelares de forma indefinida rompe la ecuación económica de los contratos de ahorro previo, afectando al resto de los integrantes de los grupos de adjudicación.

Para los 30.000 mendocinos involucrados, este abril de 2026 marca el inicio de una etapa de negociaciones forzadas con las concesionarias para intentar refinanciar deudas que, en muchos casos, son equivalentes al valor de un vehículo usado.