Encuesta de Canal 8: fuerte escepticismo de los valletanos al elegir a su próximo gobernador para 2027

Los seguidores de nuestro medio votaron y opinaron sobre los posibles nombres para la sucesión de Alfredo Cornejo. Entre el hartazgo social, el rechazo a la gestión actual y la cerrada defensa del agua, los vecinos expusieron sus visiones sobre el futuro de Mendoza.

Una encuesta virtual que relevó las preferencias sobre los principales aspirantes a la gobernación de Mendoza para el período 2027 reavivó con fuerza el debate político en la comunidad de Canal 8. Las reacciones de los usuarios locales, lejos de alinearse ciegamente detrás de una estructura partidaria, evidenciaron un clima de marcado escepticismo, reclamos históricos por los recursos naturales y una demanda transversal de renovación ante lo que muchos consideraron «las mismas caras de hace 20 años».

Dentro del variopinto arco de opiniones recogidas en el sondeo, se pudo constatar una profunda polarización en torno a las figuras del oficialismo provincial. Mientras que nombres como el del intendente capitalino Ulpiano Suárez y el ministro de Defensa Luis Petri cosecharon apoyos vinculados a la «capacidad de gestión» y la alineación nacional, también concentraron fuertes críticas. Varios vecinos asociaron de forma directa a Suárez con la continuidad de la línea política del gobernador Alfredo Cornejo, mientras que a Petri se le cuestionó con dureza su supuesta postura respecto al retiro de los subsidios a las tarifas en la denominada «Zona Fría», un ítem de vital impacto para la economía doméstica de los hogares de Tunuyán, San Carlos y Tupungato durante los meses de invierno.

Por el lado de la oposición, las preferencias peronistas en la encuesta se dividieron principalmente entre la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y el dirigente sanrafaelino Emir Félix, quienes fueron ponderados por sus experiencias ejecutivas previas. Asimismo, figuras con un fuerte arraigo local en el Valle de Uco, como el exintentente sancarlino Jorge Difonso y el exjefe comunal tunuyanino Martín Aveiro, aparecieron en el radar de los valletanos como alternativas valoradas, destacándose en particular la figura de Difonso bajo el rótulo de haber sido uno de los defensores de la Ley 7722 y del «agua pura» de la provincia ante los embates de los proyectos de desarrollo minero metalífero en la región.

Sin embargo, el denominador común en la gran mayoría de las intervenciones de nuestra audiencia fue «Ninguno«, el descontento generalizado y la sensación de fatiga democrática al momento de elegir. Frases que apelaron a un «cambio rotundo» o a la necesidad de que surjan opciones por fuera de las tradicionales estructuras peronistas y radicales se repitieron con insistencia. El fantasma del desencanto se tradujo en posturas extremas que fueron desde la propuesta irónica de votar «en blanco» o «no ir a votar» hasta la sugerencia de exigir declaraciones juradas patrimoniales exhaustivas y la aplicación estricta de la Ley de Ficha Limpia para todo aquel que pretenda postularse, dejando en claro que el electorado del Valle de Uco mirará con lupa cada propuesta para el 2027.