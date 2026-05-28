Conmovedora campaña en Mendoza para ayudar a un niño con parálisis cerebral

Una familia mendocina inició una campaña solidaria para ayudar a Lautaro Naballes, un niño de 3 años que fue aceptado para realizar un tratamiento neurocelular en México y necesita reunir una importante suma de dinero para poder viajar.

Lautaro nació con una hemorragia cerebral durante el parto, situación que derivó en una parálisis cerebral que afecta principalmente su movilidad y desarrollo muscular. A pesar de las dificultades físicas, sus padres aseguran que el pequeño comprende todo lo que ocurre a su alrededor y continúa avanzando día a día gracias a años de terapias y rehabilitación.

El niño, que cumplirá 4 años el próximo 22 de junio, logró importantes progresos en su salud. Según contó su familia, pudo superar una traqueotomía y también dejar atrás el uso de sonda nasogástrica, en medio de un intenso proceso médico y terapéutico.

La esperanza ahora está puesta en un tratamiento especializado que se realiza en México y que busca estimular la reconexión neuronal afectada por la hemorragia cerebral. Para ser admitidos, los padres debieron presentar estudios médicos y participar de evaluaciones virtuales con especialistas internacionales.

Hace pocos días recibieron la confirmación oficial: Lautaro fue seleccionado para iniciar la terapia, que tendrá una duración de 28 días e incluirá distintos controles neurológicos, resonancias magnéticas, análisis clínicos y aplicaciones médicas específicas.

Sin embargo, el principal desafío hoy es económico. El tratamiento y los gastos de traslado rondan los 70 mil dólares, una cifra imposible de afrontar para la familia, que además tiene otros cuatro hijos.

Por ese motivo comenzaron una colecta solidaria, además de rifas y un bingo benéfico, con el objetivo de reunir el dinero necesario y poder concretar el viaje.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago “Floo11Herrera”, a nombre de Noelia Florencia Herrera González, o comunicarse al 261 472 3641 para obtener más información sobre la campaña.