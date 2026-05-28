Fallo sin precedentes por una presunta muerte causada por la vacuna del Covid-19 genera incertidumbre en el Valle de Uco

La Justicia Federal habría reconocido que una dosis de AstraZeneca podría haber provocado el deceso de una joven por un cuadro de trombosis. El dictamen reabriría el debate sobre las secuelas y tal vez afecte la concurrencia a los centros asistenciales de la región.

Un fallo judicial que no tendría antecedentes en el país podría sacudir las estructuras sanitarias y legales de la provincia. La Justicia Federal habría dictaminado de manera oficial que la muerte de una joven mendocina podría haber sido consecuencia de los efectos adversos de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio AstraZeneca. El tribunal habría validado los informes médicos que indicarían que la víctima posiblemente desarrolló el síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) inducido por la inoculación, ordenando al Estado nacional resarcir económicamente a la familia bajo el amparo de la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad.

El veredicto, que marcaría un punto de inflexión legal a nivel nacional, podría desatar repercusiones en el Valle de Uco. Profesionales de la salud y efectores públicos de los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato anticipan que este fallo tal vez se traduzca en un incremento de consultas médicas y posibles reclamos administrativos en los hospitales regionales, como el Scaravelli, por parte de vecinos que presenten sintomatologías compatibles o supongan tener secuelas crónicas derivadas de la campaña masiva de inmunización llevada a cabo entre 2021 y 2022.

Asimismo, referentes del sector judicial de la región estiman que el dictamen quizás allane el camino para la presentación de nuevas demandas locales. En el Valle de Uco ya evaluarían el alcance del fallo para asesorar a personas que habrían sufrido afecciones de salud tras recibir componentes de la misma firma farmacéutica, abriendo un escenario de probable litigiosidad. En el plano comunitario, las autoridades sanitarias temen que la resolución del caso tal vez afecte la confianza de la población en los calendarios de vacunación vigentes, debilitando presumiblemente las coberturas contra otras enfermedades estacionales.