Donar sangre salva vidas: Tunuyán realizará una nueva colecta solidaria el 17 de junio

La comunidad de Tunuyán tendrá una nueva oportunidad para sumarse a una acción solidaria que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. El próximo martes 17 de junio, de 9:30 a 13 horas, se llevará a cabo una colecta de sangre en el Centro de Congresos y Exposiciones “Carlos Alonso”, ubicado en Leandro N. Alem 745.

La jornada es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Tunuyán, el Honorable Concejo Deliberante, el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza y la Universidad Juan Agustín Maza, sede Valle de Uco. El objetivo es promover la donación voluntaria y fortalecer las reservas de sangre destinadas a pacientes que requieren transfusiones, tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas o atención ante emergencias.

Desde las instituciones organizadoras recordaron que donar sangre es un procedimiento seguro, sencillo y fundamental para el sistema de salud. Quienes deseen participar deberán presentar DNI o documentación que acredite identidad, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Además, se recomienda asistir luego de un desayuno liviano y haber descansado adecuadamente la noche anterior.

No podrán donar aquellas personas que hayan padecido enfermedades transmisibles por sangre, consuman drogas ilegales o se hayan realizado tatuajes, perforaciones o cirugías durante los últimos seis meses.