Nuevo DNI con chip: por qué es clave actuar rápido ante una pérdida o robo

La llegada del nuevo DNI electrónico en Argentina incorporó cambios importantes en materia de identidad digital y seguridad.

A diferencia del documento tradicional, este nuevo ejemplar cuenta con un chip que permite validar datos personales y utilizar certificados digitales para distintos trámites online, por lo que perderlo o sufrir un robo requiere actuar rápidamente.

Especialistas remarcan que el primer paso es dejar constancia de la pérdida o sustracción. Esto puede hacerse mediante una denuncia policial o a través de plataformas digitales habilitadas en algunas provincias. Aunque muchas veces se considera un trámite secundario, la denuncia funciona como respaldo ante posibles intentos de fraude o usos indebidos de la identidad.

Luego, es fundamental iniciar cuanto antes el trámite para obtener un nuevo ejemplar. El pedido puede realizarse desde la aplicación Mi Argentina, en la web oficial del Renaper o de manera presencial en registros civiles y centros de documentación rápida. Una vez solicitado el reemplazo, el DNI perdido queda automáticamente sin validez legal.

Otro aspecto importante tiene que ver con la versión digital del documento. Cuando se emite un nuevo DNI, también se actualiza el DNI digital vinculado a la cuenta de Mi Argentina, aunque el proceso puede demorar algunas horas hasta quedar completamente habilitado.

Además, los certificados digitales almacenados en el chip del documento extraviado también son anulados automáticamente, impidiendo que puedan seguir utilizándose si el DNI aparece posteriormente o cae en manos ajenas.