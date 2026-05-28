Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la Selección Argentina con Messi a la cabeza

La Selección Argentina ya tiene lista definitiva para el Mundial 2026. Este jueves, Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de 26 futbolistas que defenderán el título en la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con Lionel Messi como principal referente del equipo.

El entrenador definió un plantel que combina experiencia y recambio, con presencia de jugadores consolidados en Europa y algunos nombres del fútbol local. La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la convocatoria en medio de la expectativa por el inicio de la preparación.

Entre los arqueros fueron convocados Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

En defensa, integran la lista Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

En el mediocampo aparecen Leandro Paredes (Boca), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

La delantera está conformada por Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), Juan Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter).

Según lo previsto, el plantel comenzará la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, donde la Albiceleste disputará parte de su preparación.

Como parte de la puesta a punto, Argentina jugará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 frente a Islandia en Auburn.

El debut en el Mundial será el 16 de junio ante Argelia en Kansas, seguido por el duelo del 22 frente a Austria en Dallas, y el cierre del grupo el 27 ante Jordania nuevamente en Kansas.