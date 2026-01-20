 Saltar al contenido
Actualidad

Ezequiel Pellegrini se reencontró con su familia, tras varios días de búsqueda

enero 20, 2026

Ezequiel Pellegrini, el joven sancarlino de 28 años que era intensamente buscado desde el 15 de enero, apareció finalmente y se encuentra a salvo.

Pellegrini había sido visto por última vez en el departamento de Maipú y desde entonces no había vuelto a comunicarse ni registraba actividad en su teléfono ni en redes sociales, lo que había generado una profunda preocupación en su entorno y activado un pedido público de colaboración.

Su aparición en buen estado de salud, fue confirmada por su familia, lo que llevó alivio a quienes habían colaborado con la difusión del pedido de paradero.

Andy Morsucci, su madre, expresó un mensaje de agradecimiento dirigido a la comunidad: “Gracias infinitas a cada persona que compartió, buscó, rezó y ayudó. Hoy mi hijo apareció y este milagro fue posible gracias a la solidaridad y al amor de una comunidad que demostró que las redes sociales, cuando se usan para el bien, pueden salvar, unir y devolver esperanza. Gracias de corazón”.

Con el hallazgo del joven, se dio por finalizada la búsqueda que se había extendido durante varios días en distintos puntos de Mendoza.