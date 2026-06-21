Evacuaron en helicóptero a un deportista lesionado en una zona de difícil acceso del Cerro Arco

Un importante operativo de rescate se desplegó este sábado por la tarde en las inmediaciones del Cerro Arco, donde un deportista de 33 años sufrió diversas lesiones mientras realizaba una actividad de entrenamiento en un sector de difícil acceso.

La alerta ingresó cerca de las 16.50 al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que recibió un aviso sobre una persona herida en un área ubicada detrás del tradicional cerro mendocino. Debido a las complicaciones del terreno, se activó un procedimiento conjunto entre la Patrulla de Rescate de Alta Montaña y el Cuerpo de Aviación Policial.

Para llegar hasta el lugar fue necesario utilizar el helicóptero Halcón I, que trasladó a rescatistas y personal sanitario. Una vez localizada la víctima, los equipos de emergencia realizaron la aeroevacuación hasta la Base Cóndor para garantizar una rápida asistencia médica.

Según las primeras evaluaciones, el hombre presentaba esguinces en ambos tobillos y una posible fractura en el pie izquierdo. Tras el rescate, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado completó el traslado hacia el Hospital Italiano, donde quedó bajo observación y atención especializada.