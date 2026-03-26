El jueves agradable en el Valle de Uco abre paso a un finde «de verano»

Mendoza tendrá este jueves un día con tiempo bueno y un marcado ascenso de la temperatura, en línea con lo anticipado por los especialistas meteorológicos.

De acuerdo con el informe oficial, la jornada se presentará con cielo poco nuboso y vientos leves del noreste (según datos de la Dirección de Contingencias Climáticas), lo que favorecerá condiciones agradables en gran parte de la provincia.

Un clima ideal para comer afuera

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 27°C, configurando un día ideal para actividades al aire libre (especialmente durante la tarde).

El panorama se mantendrá estable en la cordillera, donde se espera poca nubosidad (sin fenómenos significativos en alta montaña), lo que también representa buenas condiciones para quienes transiten por esa zona.

Finalmente, el pronóstico extendido es alentador, ya que se anticipan al menos dos días más con condiciones meteorológicas favorables (sin cambios bruscos en el corto plazo), consolidando una seguidilla de jornadas agradables en Mendoza.