El «efecto Zonda» estará presente en una calurosa jornada

La máxima llegaría a los 36 grados.

El pronóstico para este martes, anticipa una jornada muy calurosa, donde el termómetro alcanzaría los 36 grados. El día estará acompañado por el «efecto Zonda».

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta en nivel amarillo por viento para la zona baja de Malargüe, para la tarde y noche.

Esto implica que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.