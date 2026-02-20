El adiós al penitenciario fallecido en Tunuyán

Pablo Antonio Rivero Ríos, era el jefe de la Alcaidía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán desde noviembre del 2025, tenía 43 años y llevaba 21 años en la institución penitenciaria.

Era oriundo de San Rafael, Rivero prestaba servicio desde 2004, y durante su trayectoria había cumplido funciones principalmente en la zona Sur de la provincia, pasando por las áreas de Seguridad Externa, Seguridad Interna, Unidad de Seguridad y Traslado, Conserjería, entre otros.

Además de haber prestado servicio en los Complejos de Boulogne Sur Mer y San Felipe, Rivero había obtenido su ascenso a la jerarquía de Alcaide en 2024, y contaba con la carrera de Técnico Universitario en Seguridad Publica y un bachillerato con orientación en Seguridad.

El hecho causó gran conmoción en la comunidad y las redes fueron escenario para brindarle el último adiós y apoyo a su familia.

Familia en la fuerza

Pablo Antonio Rivero Ríos, era padre de 4 hijos y estaba casado con una efectiva que actualmente cumple funciones en la Farmacia Central, Sección de Depósitos Sanitarios del Complejo de Alojamiento de la Zona Sur. Era hijo del reconocido comisario Juan Antonio Rivero quien se desempeña en la sede del Instituto de Seguridad Pública de San Rafael.