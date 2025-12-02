Docentes: estas son las fechas clave para el Bono de Puntaje 2025

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE estableció el cronograma de publicación y consulta, así como el de observaciones y reclamos.

Se acerca la fecha de publicación del Bono de Puntaje Secundaria y CCT 2025: a partir del viernes 5, los docentes inscriptos correctamente podrán acceder a su documento electrónico con firma digital.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE estableció también un cronograma para la consulta, reclamos, así como para la entrada en vigencia del nuevo puntaje.

Luego de las etapas de inscripción, validación y tabulación de la documentación, a cargo de las Juntas Calificadoras de Méritos y los Jurados designados, la Dirección General de Escuelas (DGE) avanza antes de fin de año hacia la fase 3: emisión del bono.

De hecho, el calendario ya determinó las fechas clave del proceso. Se trata de un documento esencial para la carrera docente, que tendrá su versión electrónica y un período específico para realizar cualquier observación.

Además de renovar su bono, los docentes pudieron incorporar títulos, antecedentes, antigüedad y todas las formaciones que realizaron desde la última emisión, en 2018. En la emisión 2025 se han tabulado los antecedentes de 30.000 personas.

Así es el cronograma:

Publicación y consulta: los docentes inscriptos correctamente podrán acceder a su documento electrónico con firma digital a partir del 5 de diciembre de 2025.

Período de observaciones y reclamos: hay un plazo de 15 días corridos para que los educadores que así lo requieran soliciten correcciones o realicen reclamos.

Este período se inicia el 9 de diciembre y finaliza el 23 inclusive, del mismo mes.

Importante: cómo realizar reclamos

La resolución indica que quienes detecten errores o deseen reclamar la tabulación de su puntaje deberán hacerlo mediante GEI (GEI PAD – eventos), completar sus datos y acceder a un formulario en línea en el que deberán especificar su reclamo.

En todos los casos, es obligatorio adjuntar documentación respaldatoria en PDF (escaneo original a color, no fotocopia). Desde la DGE aclararon que todos serán respondidos, de manera positiva o no.

Vigencia plena a partir de 2026

Una vez terminado el período de reclamos y su correspondiente resolución, el Bono de Puntaje Secundaria y CCT 2025 entrará en plena vigencia a partir del 15 de febrero de 2026.

A partir de esa fecha, será el documento válido y obligatorio para todos los trámites del sistema educativo provincial, incluyendo:

Llamados a suplencias

Concursos

Acrecentamientos

Concentración de horas

Cualquier otro trámite que requiera la acreditación de puntaje.

Finalmente, se recomienda consultar su Bono de Puntaje entre el viernes 5 y el martes 9, fecha disponible para verificar la información y, de ser necesario, realizar el reclamo en el plazo estipulado.