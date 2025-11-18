Corte programado en el paso a Chile en la previa del finde largo

El Sistema Integrado Cristo Redentor comunicó este martes que el cruce internacional a Chile tendrá restricciones temporales en la previa del próximo fin de semana extralargo, que se desarrollará desde el viernes hasta el lunes por el Día de la Soberanía Nacional. La advertencia llega en pleno auge de consultas y preparativos de quienes planean viajar al país vecino.

Según detallaron, durante la madrugada del jueves, entre las 00 y las 7, el corredor internacional permanecerá inhabilitado para todo tipo de tránsito. El cierre se debe a trabajos de mantenimiento dentro del túnel, a cargo de Vialidad Nacional, por lo que ningún vehículo podrá atravesar el sector durante esas horas.

Finalizada la intervención técnica, el paso quedará nuevamente habilitado, aunque las autoridades anticipan una marcada suba en el movimiento vehicular a lo largo del día, impulsada por el gran número de mendocinos que aprovecharán el fin de semana XXL para cruzar a Chile.