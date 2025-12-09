Bajo amenaza de arma blanca, asaltaron a un joven en Tunuyán

Sucedió el fin de semana.

Un joven de 21 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del sábado, cuando un delincuente lo interceptó y, bajo amenazas con un cuchillo, le robó su teléfono celular y otras pertenencias.

Según el relato de la víctima, el agresor huyó inmediatamente después del ataque hacia la zona de La Tablada y el barrio 26 de Enero.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió minutos antes de la 1:15 en la intersección de calles Larralde y La Pampa. El joven caminaba por el lugar cuando fue sorprendido por un sujeto que lo amenazó con un arma blanca y lo obligó a entregar un teléfono iPhone 13 blanco junto a otros objetos personales.

Al denunciar lo sucedido, intervino personal de la Policía de Investigaciones y la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de turno, que instruye las actuaciones correspondientes.