Arranca el fin de semana extra caluroso para todos los mendocinos

El tiempo en Mendoza dará un giro en los próximos días y el calor volverá a instalarse con fuerza desde este viernes, iniciando un período con temperaturas propias del verano. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el ascenso térmico será sostenido y se extenderá, al menos, hasta comienzos de la próxima semana.

Para este viernes, se espera una máxima cercana a los 30°C con condiciones de buen tiempo en general (cielo poco nublado en cordillera y vientos leves del sudeste), marcando el inicio de una tendencia que irá en aumento con el correr de los días.

El sábado continuará la suba de temperatura y la máxima alcanzará los 32°C (con nubosidad variable y vientos moderados del noreste), en un contexto donde comenzará a aparecer cierta inestabilidad, especialmente en el sur provincial (zona donde se concentrarán los principales fenómenos).

El domingo será el punto más alto del calor y los termómetros treparán hasta los 34°C (con condiciones mayormente estables durante el día), aunque hacia la tarde y la noche podrían registrarse episodios inestables en el sur mendocino (bajo la influencia de vientos leves del noreste).

De cara al inicio de la semana, el calor no dará tregua y las máximas podrían llegar a los 35°C (con mínimas cercanas a los 18°C). La inestabilidad persistirá en el sur, mientras que en el resto de la provincia predominará la nubosidad variable (y en alta montaña se mantendrán condiciones seminubladas sin grandes cambios).