Andraos: «estamos con negociaciones avanzadas con Lázaro Caballero para Tonada»

El departamento ya trabaja en lo que será el Festival de la Tonada.

El intendente Emir Andraos, dialogó con Amanecidos por la 101.9 Radio Dos y anticipó algo sobre lo que será el Festival Nacional de la Tonada que ya tiene su fecha confirmada para el 31 de enero y 1 de febrero.

«Estamos negociando porque los caché son bastante elevados», anticipó sobre la conformación de la grilla que aún no se ha confirmado.

«Estamos intentando traer artistas. Estamos con negociaciones avanzadas con Lázaro Caballero para Tonada, es la primera vez que va a venir nos parece un artista de jerarquía y algo nuevo», anticipó.

Al respecto sumó, «la idea es innovar con artista».

Por otro lado, señaló que aunque la técnica para el gran evento está resuelta, deberán trabajar en «lo que resta, definir el valor de las entradas, cómo se diagramarán los sectores preferenciales, licitaciones para ranchos y artesanos.

En el marco de los festejos del aniversario 145° de Tunuyán, Andraos continuará inaugurando nuevas obras en el territorio departamental. En ese sentido, explicó,»en la Pueyrredon, tuvimos un problema grande con el terreno, en unos 20 días estaríamos inaugurando».