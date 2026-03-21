Vuelve el cierre del Paso Cristo Redentor tras demoras de más de dos horas

El cruce internacional vuelve a complicarse. Hubo largas demoras y anticipan nuevas interrupciones por condiciones climáticas.

El Paso Cristo Redentor vuelve a ser noticia por complicaciones en la circulación, luego de registrarse demoras de más de dos horas y anunciarse un nuevo cierre preventivo. La situación genera preocupación entre quienes planeaban cruzar hacia Chile en los próximos días.

Durante la jornada, el tránsito en alta montaña presentó importantes retrasos, especialmente en el complejo fronterizo chileno. El flujo vehicular acumulado y los controles migratorios generaron largas filas, afectando a cientos de viajeros.

Este tipo de situaciones no es nuevo. Cada vez que el paso se cierra por condiciones climáticas adversas, como nevadas o tormentas, se produce una acumulación de vehículos que luego provoca demoras al reabrirse el cruce. En algunos casos, las esperas han superado incluso las cuatro horas.

Las autoridades suelen aplicar cierres preventivos para evitar accidentes, ya que el corredor internacional atraviesa zonas de alta montaña donde las condiciones pueden volverse peligrosas en cuestión de horas. La presencia de hielo, nieve o viento blanco obliga a extremar las medidas de seguridad.

El Sistema Cristo Redentor es uno de los pasos más importantes entre Argentina y Chile, tanto para el turismo como para el transporte de cargas. Por este corredor circulan miles de vehículos, especialmente durante fines de semana largos y temporadas de vacaciones.

Ante este panorama, recomiendan a los viajeros informarse a través de canales oficiales antes de emprender el viaje. También sugieren considerar alternativas o reprogramar el cruce si las condiciones no son favorables.

La situación refleja la vulnerabilidad del paso ante factores climáticos y el impacto que esto tiene en la movilidad regional. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene entre quienes dependen de este corredor para viajar o trabajar.