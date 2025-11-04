Violenta golpiza a una mujer policía para robarle el arma reglamentaria

Fue en el departamento de San Martín.

Una agente de la Policía de Mendoza sufrió un violento robo en el barrio Nueva Argentina, del departamento de San Martín.

La mujer policía, quien iba con uniforme y se dirigía a prestar servicio, cuando fue sorprendida y agredida por un grupo de delincuentes.

El hecho se produjo cuando la víctima iba caminando por el barrio Nueva Argentina. Los sujetos la rodearon y comenzaron a golpearla con el claro objetivo de robarle su arma reglamentaria. Se trataba de un revólver calibre 9 milímetros que la agente llevaba en su funda.

A pesar de la golpiza, la víctima puso resistencia al ataque y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los gritos de auxilio alertaron a la zona y obligaron a los agresores a darse a la fuga.

Tras el ataque, la pareja de la mujer policía, quien también es integrante de la Policía de Mendoza, salió para defenderla. Sin embargo, no pudo dar con los sujetos que habían perpetrado el violento asalto.