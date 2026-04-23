Bomberos controlaron un incendio que destruyó tres colectivos de una empresa de transporte en San Carlos

El fuego se desató durante la madrugada en la base operativa de la empresa CATA en Pareditas. Tres unidades de larga distancia sufrieron daños totales a pesar del rápido despliegue de las dotaciones de bomberos de La Consulta.

Un importante incendio movilizó a los servicios de emergencia de San Carlos en las primeras horas de este jueves 23 de abril. El siniestro se registró cerca de la 01:30 en el predio que la empresa de transporte CATA posee en la intersección de las rutas 40 y 143, en la localidad de Pareditas. El incidente, que comenzó en una sola unidad, se propagó rápidamente debido al material inflamable de los vehículos.

El operativo de combate del fuego

Tras recibir el alerta a través del Centro de Estratégico de Operaciones (CEO), personal de la Subdelegación de Bomberos de La Consulta se desplazó hacia el lugar. Al arribar, los efectivos se encontraron con un incendio en fase declarada que ya envolvía a tres colectivos marca Mercedes Benz.

Propagación El fuego se inició en un sector de la base operativa y, por la cercanía de las unidades, afectó a tres coches en cuestión de minutos.

El fuego se inició en un sector de la base operativa y, por la cercanía de las unidades, afectó a tres coches en cuestión de minutos. Control y enfriamiento Tras un intenso trabajo, las dotaciones lograron controlar las llamas y procedieron a realizar las tareas de enfriamiento para evitar reigniciones.

Tras un intenso trabajo, las dotaciones lograron controlar las llamas y procedieron a realizar las tareas de enfriamiento para evitar reigniciones. Consigna policial Efectivos de la Comisaría 18° de San Carlos quedaron a cargo de la custodia del predio para permitir las labores de los peritos.

Investigan el origen de las llamas

Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas que provocaron el inicio del fuego. Personal especializado en siniestros de Bomberos de la Policía de Mendoza trabajará durante la mañana de este jueves para establecer si se trató de:

Falla eléctrica Un posible cortocircuito en una de las unidades que se encontraba en la base. Hecho intencional No se descarta ninguna hipótesis hasta que se completen las pericias sobre los restos de los motores y el cableado. Factores externos Se revisarán las cámaras de seguridad del predio para detectar movimientos sospechosos antes de la 01:30 hs.

Impacto en el servicio de transporte

Aunque las unidades se encontraban en una base operativa fuera de servicio nocturno, la pérdida de tres colectivos de larga distancia representa un golpe logístico para la empresa. No obstante, desde la firma indicaron que el cronograma de viajes programados para hoy en el Valle de Uco no se verá afectado sustancialmente.

La Oficina Fiscal de jurisdicción intervino en el caso, caratulando la causa preventivamente mientras se esperan los informes finales de los bomberos y las declaraciones del personal de seguridad de la base operativa de Pareditas.