Conocé los talleres municipales de los CIC que están en todo el Departamento

La Municipalidad de Tunuyán dio inicio a una nueva edición de los talleres comunitarios que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios y otros espacios territoriales del departamento. La propuesta busca acercar oportunidades de formación, expresión, recreación y aprendizaje a vecinos de distintas edades, con actividades de oficio, arte, deporte, alfabetización e inclusión digital.
Con más de 100 talleres distribuidos en distintos puntos del territorio, la iniciativa está pensada para chicos, jóvenes y adultos. A través de estos espacios, el municipio promueve el acceso a propuestas gratuitas que acompañan el desarrollo personal, fortalecen los vínculos comunitarios y generan nuevas herramientas para la vida cotidiana.
Cabe destacar que en los talleres de la Municipalidad también se promueve el reciclaje. Por eso, la Dirección de Ambiente invita a quienes participen de las clases a llevar una botella plástica y depositarla en el Punto Verde —canasto— de cada Centro Integrador Comunitario, como una acción concreta para seguir cuidando el ambiente entre todos.
Durante las últimas semanas se realizaron encuentros de presentación en distintos distritos, donde vecinos y vecinas pudieron conocer la oferta disponible, recorrer los espacios y consultar por las actividades. En ese marco, el próximo encuentro de presentación será el viernes 24 de abril en el CIC de Villa Seca, donde también se podrá recibir información sobre los talleres e inscribirse.
Las inscripciones se encuentran abiertas en el CIC correspondiente a cada distrito. Desde el municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta, que busca seguir acercando oportunidades de aprendizaje y participación en cada rincón de Tunuyán.
Cronograma de talleres
CIC Tunuyán
Martes
09:00 a 11:30 | Cerámica
18:00 a 20:00 | Folclore adultos
18:30 a 20:00 | Apoyo escolar
20:30 a 21:50 | Zumba
Miércoles
15:00 a 17:00 | Carpintería
17:00 a 19:00 | Accesorios textiles
18:30 a 20:00 | Artes visuales infancias
Jueves
09:00 a 11:30 | Cerámica
15:00 a 17:00 | Resina epoxi
18:30 a 20:00 | Folclore infancias
18:30 a 20:00 | Apoyo escolar
18:30 a 20:00 | Yeso, cemento y velas
20:30 a 21:50 | Zumba
Viernes
15:00 a 17:00 | Accesorios textiles
CIC Villa Seca
Lunes
15:00 a 17:00 | Alfabetización
19:00 a 21:00 | Informática
19:30 a 22:00 | Taller mecánico (lunes a viernes)
Martes
18:00 a 20:00 | Gimnasia
Miércoles
15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)
Jueves
18:00 a 19:30 | Escuela Digital
18:00 a 20:00 | Gimnasia niños y adultos
CIC La Pintada
Lunes
14:00 a 16:00 | Cerámica
17:30 a 18:30 | Inglés
Martes
15:00 a 17:00 | Resina y bordado
Miércoles
14:30 a 16:30 | Informática
Jueves
15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)
16:00 a 17:30 | Escuela Digital
CIC Algarrobo
Lunes
15:00 a 17:00 | Artes creativas
Jueves
09:00 a 10:30 | Escuela Digital
15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)
16:00 a 18:00 | Inglés
16:00 a 18:00 | Artes visuales
Viernes
14:30 a 17:00 | Informática
Los Sauces
Lunes
15:00 a 17:00 | Carpintería
Delegación El Manzano
Lunes
15:00 a 17:00 | Folclore
Miércoles
15:00 a 18:00 | Telar macramé
Colonia Las Rosas
Lunes | Polideportivo Municipal
20:00 a 21:30 | Zumba
Miércoles | Centro Cultural María Olga Said
15:00 a 17:00 | Artes creativas
20:00 a 21:30 | Zumba
Jueves | Centro Cultural María Olga Said
15:30 a 17:30 | Accesorios textiles
Viernes (cada 15 días) | Centro Cultural María Olga Said
15:30 a 17:30 | Juntos de gira
CIC Vista Flores
Miércoles
19:00 a 20:00 | Yeso
Jueves
14:00 a 16:00 | Corte y confección
Viernes
18:00 a 19:30 | Zumba