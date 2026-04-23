Conocé los talleres municipales de los CIC que están en todo el Departamento

La Municipalidad de Tunuyán dio inicio a una nueva edición de los talleres comunitarios que se desarrollan en los Centros Integradores Comunitarios y otros espacios territoriales del departamento. La propuesta busca acercar oportunidades de formación, expresión, recreación y aprendizaje a vecinos de distintas edades, con actividades de oficio, arte, deporte, alfabetización e inclusión digital.

Con más de 100 talleres distribuidos en distintos puntos del territorio, la iniciativa está pensada para chicos, jóvenes y adultos. A través de estos espacios, el municipio promueve el acceso a propuestas gratuitas que acompañan el desarrollo personal, fortalecen los vínculos comunitarios y generan nuevas herramientas para la vida cotidiana.

Cabe destacar que en los talleres de la Municipalidad también se promueve el reciclaje. Por eso, la Dirección de Ambiente invita a quienes participen de las clases a llevar una botella plástica y depositarla en el Punto Verde —canasto— de cada Centro Integrador Comunitario, como una acción concreta para seguir cuidando el ambiente entre todos.

Durante las últimas semanas se realizaron encuentros de presentación en distintos distritos, donde vecinos y vecinas pudieron conocer la oferta disponible, recorrer los espacios y consultar por las actividades. En ese marco, el próximo encuentro de presentación será el viernes 24 de abril en el CIC de Villa Seca, donde también se podrá recibir información sobre los talleres e inscribirse.

Las inscripciones se encuentran abiertas en el CIC correspondiente a cada distrito. Desde el municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta, que busca seguir acercando oportunidades de aprendizaje y participación en cada rincón de Tunuyán.

Cronograma de talleres

CIC Tunuyán

Martes

09:00 a 11:30 | Cerámica

18:00 a 20:00 | Folclore adultos

18:30 a 20:00 | Apoyo escolar

20:30 a 21:50 | Zumba

Miércoles

15:00 a 17:00 | Carpintería

17:00 a 19:00 | Accesorios textiles

18:30 a 20:00 | Artes visuales infancias

Jueves

09:00 a 11:30 | Cerámica

15:00 a 17:00 | Resina epoxi

18:30 a 20:00 | Folclore infancias

18:30 a 20:00 | Apoyo escolar

18:30 a 20:00 | Yeso, cemento y velas

20:30 a 21:50 | Zumba

Viernes

15:00 a 17:00 | Accesorios textiles

CIC Villa Seca

Lunes

15:00 a 17:00 | Alfabetización

19:00 a 21:00 | Informática

19:30 a 22:00 | Taller mecánico (lunes a viernes)

Martes

18:00 a 20:00 | Gimnasia

Miércoles

15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)

Jueves

18:00 a 19:30 | Escuela Digital

18:00 a 20:00 | Gimnasia niños y adultos

CIC La Pintada

Lunes

14:00 a 16:00 | Cerámica

17:30 a 18:30 | Inglés

Martes

15:00 a 17:00 | Resina y bordado

Miércoles

14:30 a 16:30 | Informática

Jueves

15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)

16:00 a 17:30 | Escuela Digital

CIC Algarrobo

Lunes

15:00 a 17:00 | Artes creativas

Jueves

09:00 a 10:30 | Escuela Digital

15:00 a 17:00 | Juntos de gira (cada 15 días)

16:00 a 18:00 | Inglés

16:00 a 18:00 | Artes visuales

Viernes

14:30 a 17:00 | Informática

Los Sauces

Lunes

15:00 a 17:00 | Carpintería

Delegación El Manzano

Lunes

15:00 a 17:00 | Folclore

Miércoles

15:00 a 18:00 | Telar macramé

Colonia Las Rosas

Lunes | Polideportivo Municipal

20:00 a 21:30 | Zumba

Miércoles | Centro Cultural María Olga Said

15:00 a 17:00 | Artes creativas

20:00 a 21:30 | Zumba

Jueves | Centro Cultural María Olga Said

15:30 a 17:30 | Accesorios textiles

Viernes (cada 15 días) | Centro Cultural María Olga Said

15:30 a 17:30 | Juntos de gira

CIC Vista Flores

Miércoles

19:00 a 20:00 | Yeso

Jueves

14:00 a 16:00 | Corte y confección

Viernes

18:00 a 19:30 | Zumba