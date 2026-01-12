Vialidad continúa los trabajos de despeje de nieve en el camino a la Laguna del Diamante

El objetivo es mantener la traza liberada al tránsito para permitir el acceso a los visitantes. Las máquinas y operarios trabajan desde el viernes para despejar la fuerte nevada que precipitó en la madrugada de ese día.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Mendoza informó que continúan los trabajos en el camino que conduce a la Laguna del Diamante, en San Carlos. Operarios y equipos viales pesados trabajan desde el pasado viernes, 9 de enero para despejar de la traza, la fuerte nevada que precipitó en la madrugada de ese día y en la tarde del día anterior. El informe detalla que se acumularon más de 30 centímetros de nieve, que impidieron la apertura.

Vialidad informó que las tareas continuarán en los próximos días y reveló que la tarea “es ardua y lenta, pero la mayor parte del circuito es intrincado, con cuestas y pendientes desafiantes, curvas cerradas, tramos que transitan al borde del precipicio y zonas muy altas, donde la nieve impacta en cantidad”. La Laguna del Diamante se encuentra a 3.289 metros sobre el nivel del mar, la misma altura que el Paso Internacional Cristo Redentor, aclaró.

El camino de ingreso a la Laguna es la ruta provincial 98 y se extiende en un total de 80,2 kilómetros, desde la Ruta Nacional 40, en San Carlos, hasta el Paso Los Arrieros, en el límite con Chile.