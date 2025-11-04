Ventiladores gigantes: la innovación que protege la producción del Valle de Uco

Los productores del Valle de Uco, incorporaron un sistema innovador de ventiladores gigantes para enfrentar las temidas heladas tardías que cada año amenazan los viñedos y frutales de la región.

La efectividad de esta tecnología, generó alivio para el sector agrícola local. Las heladas tardías representan uno de los mayores riesgos para la economía, ya que son capaces de arruinar cosechas completas y provocar pérdidas millonarias.

Por este motivo, en busca de soluciones más eficientes y sostenibles, los productores comenzaron a implementar los llamados ventiladores antiheladas, una herramienta que ya muestra resultados alentadores.

Qué son y cómo funcionan

Estos equipos, con aspas de gran tamaño ubicadas a varios metros del suelo, actúan como mezcladores de aire. Durante las noches frías, el aire más denso y helado se acumula cerca del terreno, mientras que el aire cálido permanece en capas superiores. Los ventiladores redistribuyen ese aire caliente, elevando la temperatura del cultivo entre uno y dos grados, una diferencia clave para evitar daños irreversibles en los brotes y la fruta.

Cómo se diferencian de los métodos tradicionales

Este sistema es más eficiente, menos contaminante y demanda menos mano de obra. Aunque la inversión inicial es elevada, los resultados de salvar la producción hace que su implementación valga la pena.