Convocatoria abierta: casting de artistas para la Vendimia de Tupungato

La Municipalidad de Tupungato, a través de la Dirección de Cultura, abrió la convocatoria para el casting de artistas que formarán parte de la Vendimia de Tupungato 2026. La invitación está dirigida a actores, actrices y bailarines de danza contemporánea y folklore, quienes podrán inscribirse de manera personal e individual para acceder a la instancia de audiciones, que se realizará el sábado 27 de diciembre.

Para participar, las y los postulantes deberán presentar fotocopia de DNI y ser mayores de 16 años. En el caso de menores de edad, deberán concurrir acompañados por una persona adulta, quien también deberá presentar su DNI correspondiente.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 26 de diciembre. Las personas interesadas podrán registrarse de forma online a través del formulario disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet5VuVeJW_U5tgSDKOpovTToLg4a9wqHakeFw1pZVemik_Ow/viewform?pli=1

Además, se habilitó la inscripción presencial en la Dirección de Cultura, ubicada en calle 9 de Julio 175, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14.

Desde el área, su directora Romina Pinti destacó la importancia de esta convocatoria, que busca conformar un elenco diverso y representativo para una de las celebraciones culturales más importantes del departamento.