Vendimia: qué candidata podría ganar la corona según la inteligencia artificial

A pocos días del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, comienzan a multiplicarse las predicciones sobre quién podría convertirse en la nueva soberana nacional. Esta vez, además de las tradicionales apuestas y encuestas, distintas plataformas de inteligencia artificial analizaron los perfiles de las 18 candidatas departamentales para identificar a las que aparecen mejor posicionadas.

El ejercicio tecnológico tomó en cuenta variables como formación académica, proyectos sociales, discurso vinculado a la cultura vendimial y representatividad territorial. Sin embargo, el resultado no pretende anticipar el desenlace definitivo, ya que la elección depende del voto del público y de los intendentes durante la gala en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La candidata que destaca en el análisis de ChatGPT

De acuerdo con el análisis realizado por ChatGPT, la candidata que aparece mejor posicionada es Javiera Bravo, representante de Luján de Cuyo.

Tiene 22 años, estudia Medicina y acompaña el trabajo de la organización ADAS, vinculada con centros de salud del departamento. Su perfil combina formación académica, un proyecto social concreto y un discurso centrado en el valor cultural del vino y el trabajo de la tierra, elementos que históricamente han tenido peso en la elección vendimial.

En el mismo análisis, también aparece bien posicionada Virginia Gómez Coronel, representante de San Carlos, quien impulsa un proyecto enfocado en la prevención y el acceso a tratamientos médicos en zonas rurales.

Qué perfiles destaca la inteligencia artificial de Google

El análisis realizado por Gemini pone el foco en candidatas con vínculos directos con la industria vitivinícola.

En ese contexto, una de las representantes mejor posicionadas es Malena Demateis, de Santa Rosa, licenciada en Enología. Según ese sistema, su formación profesional refuerza su perfil como embajadora del vino mendocino.

Cc: Sitio Andino

Otra candidata que aparece destacada es Brunella Julián Beretta, de Rivadavia, cuyo proyecto busca acompañar a niños que trabajan durante la cosecha para que puedan continuar con su educación. La propuesta refleja una problemática social presente en muchas zonas agrícolas de la provincia.

El enfoque social en el análisis de Grok

Por su parte, el sistema Grok, desarrollado por la empresa xAI, identificó perfiles con fuerte impacto comunitario.

Entre las candidatas más destacadas aparece Chiara Baciocchi, representante de Las Heras, quien trabaja junto al Merendero Nadine Roca Mía impulsando talleres textiles para generar oportunidades laborales a madres del barrio.

También sobresale Ana Laura Roza, de La Paz, vinculada a la escuela de equinoterapia “Brillarán sus Huellas”, un espacio que brinda terapias a niños con discapacidad. Según este análisis, los proyectos con impacto directo en la comunidad suelen generar mayor empatía tanto en el público como en el jurado.

Meta AI y los perfiles con mayor impacto comunitario

El análisis de Meta AI también prioriza los proyectos sociales. En ese ranking vuelve a aparecer el nombre de Chiara Baciocchi entre las candidatas con mayor potencial.

Para el lugar de virreina, el sistema ubica entre las favoritas a Mariana Belén Cucatto, representante de General Alvear. Su proyecto “Tiburones” promueve la natación inclusiva para integrar a personas con y sin discapacidad a través del deporte.

El “termómetro” del público

Más allá de los análisis tecnológicos, las encuestas digitales también empiezan a mostrar tendencias. En una votación abierta realizada por el diario El Sol, que suma miles de votos, aparecen dos nombres con fuerte respaldo del público.

Uno de ellos es Azul Antolínez, de San Rafael, que encabeza la votación online. El departamento cuenta con una fuerte tradición vendimial y acumula nueve coronas nacionales a lo largo de la historia.

También se ubica entre los primeros lugares Mariana Belén Cucatto, de General Alvear, departamento que llega con impulso luego de haber obtenido la virreina nacional en 2025.

Una elección que siempre puede sorprender

Aunque la inteligencia artificial permite identificar perfiles destacados, la elección de la Reina Nacional de la Vendimia suele tener un alto componente impredecible.

El sistema de votación, el respaldo de cada departamento, la presencia escénica y la conexión con el público suelen inclinar la balanza durante el Acto Central. Como ocurre cada año, la definición final se conocerá recién en la noche de la coronación, cuando Mendoza elija a la nueva embajadora de su fiesta más importante.