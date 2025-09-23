Varios detenidos tras intensos controles en Tupungato

La UEP realizó intervenciones preventivas y logró la aprehensión de un joven con pedido de captura vigente por un robo agravado. Además, detuvieron a otras siete personas con medidas pendientes y se registraron dos casos positivos de alcoholemia. El despliegue incluyó el operativo especial por el Día del Estudiante.

Efectivos de la UEP (Unidad Especial de Patrullaje) Tupungato lograron la aprehensión de un joven de 21 años, quien tenía un pedido de captura solicitado por la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo por un robo agravado. El procedimiento se concretó cuando el personal policial, en tareas de prevención, identificó a un hombre que no supo acreditar su identidad. Tras ser trasladado a la Subcomisaría Cordón del Plata se constató la medida vigente y se dispuso su traslado al Polo Judicial.

Sumado a ello, y en el marco de los festejos por el inicio de la primavera y el Día del Estudiante, la UEP, junto a personal de la Comisaría 20, Subcomisarías de San José y Cordón del Plata y Cuerpos Especiales, desplegó un amplio operativo preventivo en el Camping Municipal, con móviles y patrullas a pie para garantizar la seguridad de los asistentes.

Además, estas maniobras de patrullajes preventivos incluyeron la aprehensión de siete personas con medidas pendientes, con pedidos emanados de diferentes juzgados y fiscalías del Valle de Uco. Asimismo, se actuó en dos casos de conducción peligrosa bajo los efectos del alcohol, uno de ellos con un resultado de 2.26 g/L en sangre, muy por encima del límite permitido.