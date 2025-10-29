Saltar al contenido
Valle de Uco

Valle de Uco: Anunciaron un nuevo corte de agua

octubre 29, 2025

Aguas Mendocinas informó que este miércoles 29 de octubre se realizará un corte programado en el servicio de agua potable en Tunuyán, debido a tareas de empalme de redes. La interrupción afectará a los usuarios ubicados en la zona de Ruta 40 Norte (Tupungato), y se extenderá desde las 9 hasta las 15 horas.

Durante ese período, se recomienda a los vecinos mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona) y guardar el recurso en recipientes limpios. Además, se solicita hacer un uso responsable y solidario del agua, regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas o el riego de jardines.

Desde la empresa recordaron que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, todos los días del año. También se aconseja controlar posibles pérdidas en inodoros y canillas para contribuir al uso eficiente del agua.

El servicio se restablecerá de manera paulatina una vez finalizadas las tareas programadas.