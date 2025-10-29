Valle de Uco: Anunciaron un nuevo corte de agua

Aguas Mendocinas informó que este miércoles 29 de octubre se realizará un corte programado en el servicio de agua potable en Tunuyán, debido a tareas de empalme de redes. La interrupción afectará a los usuarios ubicados en la zona de Ruta 40 Norte (Tupungato), y se extenderá desde las 9 hasta las 15 horas.

Durante ese período, se recomienda a los vecinos mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona) y guardar el recurso en recipientes limpios. Además, se solicita hacer un uso responsable y solidario del agua, regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas o el riego de jardines.

Desde la empresa recordaron que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, todos los días del año. También se aconseja controlar posibles pérdidas en inodoros y canillas para contribuir al uso eficiente del agua.

El servicio se restablecerá de manera paulatina una vez finalizadas las tareas programadas.